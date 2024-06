Il Genoa si cautela in attacco, riscatta Vitinha a 16 milioni: indizio sul futuro di Retegui?

Il Genoa si muove sul mercato, aggiudicandosi le prestazioni di Vitinha anche per la prossima stagione. L’attaccante portoghese è sbarcato in Liguria a gennaio, in prestito dal Olympique Marsiglia; nella formula era stata aggiunta anche l’opzione del diritto di riscatto che, di fatto, il Grifone ha deciso di esercitare. Vitinha lascerà l’OM a titolo definitivo – riporta Gianluigi Longari – e il Genoa verserà 16 milioni nelle casse del club francese. Intanto la Fiorentina è in forte pressing su Mateo Retegui, presentando una prima offerta da 20 milioni, ritenuta troppo bassa e distante dai parametri di valutazione dei liguri. Il club rossoblù chiede almeno 25 milioni di euro+bonus, ma ha chiuso le porte ai viola per un’operazione pre-Europeo, sperando di poter gonfiare ulteriormente la richiesta. In questo intrecciarsi di eventi, il passaggio di Vitinha può essere considerato un indizio sul futuro di Retegui? Di certo il Genoa non può permettersi di avere in panchina un altro attaccante da 16 milioni. Il percorso europeo del “Chapita” farà la differenza, come spiegato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Occorre fare valutazioni più ancora più ampie: secondo quanto raccolto dalla redazione di LabaroViola.com, Raffaele Palladino ha in testa altri nomi e, in cima alla sua lista, non c’è l’attaccante di proprietà del Genoa. Il coach apprezza il “Chapita“, ma sono altre le sue preferenze. Bisognerà capire quali saranno i profili raggiungibili dalla società viola, che cercherà di accontentare il suo nuovo allenatore.

