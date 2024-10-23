Emergenza Genoa, si allungano i tempi di recupero per Vitinha. Salterà anche la Fiorentina
L'attaccante del Genoa Vitinha stava recuperando da un infortunio ma è andato nuovamente KO. Rientrerà tra 40 giorni, salterà la Fiorentina
Brutte notizie per il Genoa, che deve fare i conti con un nuovo stop in attacco. Già in emergenza lì davanti, i rossoblù perdono Vitinha per altri 40 giorni. L'attaccante portoghese stava smaltendo una lesione ai flessori che l'aveva tenuto fuori finora, il rientro in gruppo per previsto per fine ottobre ma secondo le ultime indiscrezioni i tempi dovrebbero allungarsi: il classe 2000 potrebbe tornare in campo non prima della fine di novembre; più probabilmente Gilardino l'avrà di nuovo a disposizione i primi giorni di dicembre. Lo riporta Calciomercato.com.
https://www.labaroviola.com/compper-non-dimentichero-mai-il-4-2-alla-juve-fiorentina-favorita-sul-san-gallo-ikone-e-sottil-sono-forti/273716/