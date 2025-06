Di Marzio rivela: “Nelle ultime ore prende corpo l’ipotesi Gilardino per la panchina della Fiorentina”

Emergono novità importanti in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, oltre ai nomi di Stefano Pioli e Francesco Farioli, emersi nelle ultime ore, prende corpo anche l’ipotesi di vedere sulla panchina viola Alberto Gilardino. L’ex attaccante della Fiorentina – che ha un ottimo rapporto con la piazza – è stato inserito nel casting della società che sta cercando il successore di Raffaele Palladino. Qualche numero. Gilardino ha indossato la maglia della Fiorentina in 157 occasioni (al secondo posto c’è il Milan con 132) trovando la via della rete 63 volte. Ma non solo. Perché l’ex attaccante, infatti, è riuscito a fornire anche 21 assist