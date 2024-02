Tuttosport: “Italiano piace a Milan e Napoli. La Fiorentina mette nel mirino Gilardino, duello con il Monza”

Italiano è pronto al grande salto? Il tecnico viola piace molto a Milan e Napoli e la società fiorentina deve iniziare a guardarsi intorno per il futuro del club. E qui entra in gioco Gilardino. L’allenatore del Genoa piace molto alla Fiorentina che potrebbe pensare proprio a lui come profilo per il prossimo anno. Anche Galliani vorrebbe tentare l’affondo con il club genoano, ma non sarà semplice. Sicuramente, quest’estate ci sarà un testa a testa Monza-Fiorentina per Alberto Gilardino. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, BONAVENTURA SI SENTE TRADITO