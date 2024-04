La Repubblica sicura: “Gilardino è il preferito della Fiorentina per sostituire Italiano dalla prossima stagione”

Si avvicina la fine del campionato e, di conseguenza, anche la girandola sulle panchine di tante squadre di Serie A, pronte a cambiare volto nella prossima stagione. Tra queste c’è anche la Fiorentina, che il prossimo giugno saluterà Vincenzo Italiano dopo tre intense stagioni.

Secondo quanto raccontato da Repubblica, sta entrando nel vivo la trattativa tra Alberto Gilardino e la società gigliata. Il Genoa, attuale squadra dell’ex attaccante italiano, ha offerto un rinnovo fino al 2027 al proprio tecnico, che però comunicherà la propria decisione solamente una volta terminata la stagione. Dal canto suo, la Fiorentina ha scelto Gila come sostituto di Italiano, che è a sua volta il nome forte del Napoli se non dovesse andare a buon fine la trattativa Conte.

La società viola aveva fatto un sondaggio — c’è stato un colloquio — anche per Palladino, in scadenza con il Monza e diventato primo obiettivo del Torino, che potrebbe veder partire Juric in direzione Bergamo in caso di addio di Gasperini. Per i granata non va trascurata l’opzione Vanoli del Venezia, con Palladino che piace pure al Bologna; gli emiliani stanno valutando anche altri tecnici, tra cui Italiano stesso, in corsa per la panchina rossoblù in caso di addio di Thiago Motta.

Insomma, il countdown è iniziato: il mercato allenatori sta già entrando nel vivo. Lo riporta TMW.

LA FIESOLE SUONA LA CARICA PER GIOVEDI