Di Marzio annuncia: “Gilardino e il Genoa in queste ore potrebbero arrivare ad un’intesa per il rinnovo”

Alberto Gilardino è uno dei nomi accostati alla panchina della Fiorentina per il post Italiano. Il tecnico e il Genoa non sono mai stati così vicini al rinnovo: i contatti fra le parti si sono intensificati nelle ultime ore e sarebbero oramai vicine all’intesa. Nelle prossime ore si potrebbe arrivare all’accordo definitivo, anche in virtù della bella stagione del Grifone, attualmente dodicesimo in classifica con 42 punti. Gilardino vicino alla permanenza in Liguria, dunque. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

