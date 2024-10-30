Da Genova: "I tifosi sono vicini a Gilardino e squadra. Balotelli ha riportato entusiasmo"

Gilardino ci può fare poco e sta cercando di fare il possibile. Balotelli poteva essere preso prima e invece la società ha temporeggiato

Si è parlato di ambiente Genoa nella trasmissione radiofonica Pentasport con il giornalista del Il Messaggero Maurizio Moscatelli, che ha voluto analizzare il momento delicato della formazione rossoblu, prossima avversaria della Fiorentina:

"Balotelli non è stato convocato, probabilmente tutti si aspettavano che Gilardino lo portasse in panchina, anche per scuotere un pò l'ambiente. Il problema più grande è che Mario non gioca dal 12 maggio, anche se si è tenuto sempre in allenamento. Sta già lavorando con la squadra e quando non è in gruppo svolge un lavoro differenziato per entrare in forma il prima possibile. Già da Parma, lunedì prossimo, potrebbe essere tra i convocati. Domani al Genoa mancheranno ben dieci elementi".

"Il problema principale del Genoa sono stati gli errori sul mercato. Tutto è nato da un blocco societario degli acquisti e di conseguenza non sei riuscito a prendere chi volevi, ritrovandoti con un attacco spuntato e con giocatori come Messias ed Ekuban, che oltre a non garantirti costanza, non ti garantiscono neanche la tenuta fisica. Loro due dovevano essere delle riserve, e invece si sono ritrovati titolari. Il Genoa aveva fermato in estate Oristanio e Daniel Maldini, stava trattando Perisic, poi non si è concretizzato niente per i vari problemi societari che tutti noi conosciamo".

"Gilardino ci può fare poco e sta cercando di fare il possibile. Balotelli poteva essere preso prima e invece la società ha temporeggiato. Il mister non ha colpe, o comunque ce l'ha solo in parte, ma con dieci elementi validi è veramente difficile fare bene. Il calendario dei rossoblu nelle prossime giornate può essere abbordabile, quindi è importante provarci. Il sostegno dei tifosi c'è sempre, nonostante il periodo nero i sostenitori ci sono e stanno vicino ai giocatori e al mister. I conti si faranno alla fine. L'acquisto di Balotelli ha creato tanto entusiasmo, spero che sia la scintilla per far rinascere il grifone".

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