Esclusioni eccellenti nel Pisa verso il derby: Gilardino lascia a casa Nzola e altri sette titolari per la Coppa Italia”
L’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, ha diramato la lista dei convocati in vista della Coppa Italia, nella quale spiccano alcune assenze
Il Pisa Sporting Club si è imbarcato nella mattinata di giovedì 25 settembre all’Aeroporto “Galilei” sul volo diretto a Torino, teatro (ore 21, diretta Italia 1) della sfida Torino-Pisa, valida per i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa.
Rimangono a casa il portiere Semper, in difesa capitan Caracciolo e a centrocampo vengono fatti rifiatare Marin, Akinsanmiro e Aebischer, mentre in attacco vengono risparmiati Nzola e Moreo oltre che Leris. Assenti per infortunio Stengs, Esteves e Denoon. Nei convocati figurano cinque ragazzi della Primavera: Vukovic, Battistella, Bettazzi, Casarosa e Tosi.
Questo l’elenco dei calciatori a disposizione dello Staff Tecnico guidato da Alberto Gilardino:
# 3 – Samuele ANGORI
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 8 – Malthe HOJHOLT
# 9 – Henrik MEISTER
# 10 – Matteo TRAMONI
# 11 – Juan CUADRADO
# 12 – Nicolas ANDRADE
# 15 – Idrissa TOURE’
# 16 – Louis Thomas BUFFON
# 21 – Isak VURAL
# 22 – Simone SCUFFET
# 34 – Ante VUKOVIC
# 36 – Gabriele PICCININI
# 39 – Raul ALBIOL
# 41 – Daniel BATTISTELLA
# 42 – Brando BETTAZZI
# 43 – Matias Emilio CASAROSA
# 46 – Lorenzo TOSI
# 47 – Mateus LUSUARDI
# 76 – Jeremy MBAMBI
# 94 – Giovanni BONFANTI
# 99 – Lucas LORRAN
Lo riporta pisanews.net