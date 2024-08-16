Gilardino: "Ora Gudmundsson è il passato, ma lo ringrazio per quello che ha dato al Genoa"

L'allenatore del Genoa, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato così la partenza di Albert Gudmundsson

Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match che inaugura la prima giornata di Serie A, dove il Grifone affronterà l'Inter di Simone Inzaghi. Le sue parole in merito all'addio di Albert Gudmundsson riportate da BuonCalcioAtutti.it:

"Premesso che Albert nell’ultimo periodo ha fatto un percorso di riabilitazione per il suo problema all’adduttore e non è che fosse lontano dal campo perché si è inventato qualcosa, lo ringrazio per quello che ha fatto vedere al Genoa e per quello che ha dato al Genoa. Anche tutti noi, però, gli abbiamo dato tanto, e quando parlo di tutti noi parlo del popolo genoano, di me, dello staff e, soprattutto, parlo dei ragazzi e della squadra. Perché se giocatori di questo calibro e con queste caratteristiche riescono ad esprimersi come si sono espressi nel Genoa è merito di tutti. Veramente. Albert oggi è il passato, il presente si chiama Genoa e bisogna guardare avanti e mantenere identità e DNA che questa squadra ha sempre avuto da quando sono qua. Come ho sempre detto i singoli fanno la differenza, ma la squadra e il gruppo sono quelli che contano di più".

Pedullà: “Gudmundsson grande obiettivo di Barone. Monza di nuovo su Terracciano. Lindelof? Nessun riscontro”

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