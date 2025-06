Nonostante i sondaggi con gli agenti, la Fiorentina non è intenzionata a prendere Gilardino in panchina

Nelle ultime ore è circolata la notizia di un possibile approdo di Alberto Gilardino sulla panchina viola come successore di Raffaele Palladino. La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore e dunque anche il tecnico di Biella era stato accostato ma da quanto raccolto dalla nostra redazione, seppur ci siano stati contatti con il suo entourage, la società viola non sembra essere intenzionata a ingaggiare Gilardino come prossimo allenatore. Il casting continua, la piazza aspetta di conoscere chi siederà sulla panchina viola nella prossima stagione.