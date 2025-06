Corriere dello Sport svela: “Gilardino torna in pole per la panchina, ma occhio al “Mister X””

La Fiorentina sta affrontando una situazione complessa nella ricerca del nuovo allenatore, dopo le dimissioni di Raffaele Palladino. Il nome preferito resta Stefano Pioli, che ha mostrato apertura al ritorno a Firenze, ma l’operazione è resa difficile da ostacoli economici, dalla durata del contratto con l’Al-Nassi (fino al 2027) e da vincoli fiscali legati alla sua permanenza in Arabia Saudita fino al 2 luglio.

A complicare ulteriormente il quadro c’è anche l’incertezza attorno alla panchina della Nazionale: se Spalletti dovesse lasciare dopo la partita contro la Moldavia, Pioli potrebbe diventare un serio candidato per subentrare,rendendo ancora più difficile il suo approdo alla Fiorentina. Nel frattempo, il club viola non si ferma: continua a monitorare alternative come Thiago Motta, Francesco Farioli, Alberto Gilardino, che torna in pole, e aveva preso in considerazione anche Patrick Vieira (poi rinnovato col Genoa). Esiste inoltre un “mister X”, un nome tenuto segreto ma considerato come opzione concreta nel caso in cui le trattative con Pioli dovessero definitivamente arenarsi. Lo scrive il Corriere dello Sport.