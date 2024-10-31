Sentite Gilardino: “Il gol è viziato da un fallo. Manca un giallo a Quarta. Gli episodi hanno condizionato la gara”

“Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Non voglio vedere teste basse”

Dopo il match del "Ferraris" contro la Fiorentina, il tecnico del Genoa Alberto Giardino è intervenuto in conferenza stampa:

Il Genoa ha raccolto meno di quanto meritato.

"Non posso rimproverare nulla ai ragazzi per quello che hanno messo. Incontravamo una squadra che nelle ultime partite hanno fatto 17 gol e noi non abbiamo concesso. Gli episodi hanno deciso tutto. Manca un giallo a Martinez Quarta, il gol è viziato da un fallo e sono episodi che condizionano la partita. De Gea è stato il migliore in campo. Se uno va a vedere la fotografia della gara ci siamo difesi, perché la Fiorentina ha una qualità superiore, ma dal punto di vista dell'atteggiamento e della prestazione la squadra ha dato tutto quello che poteva dare. Continuiamo a lavorare. Non voglio vedere teste basse".

Come sta la squadra?

"E' normale. Sono stato giocatore anche io. C'è rammarico e tristezza. Io devo mantenere lucidità e fare la fotografia di questo momento. Siamo in grandissima emergenza, ma i ragazzi che ho a disposizione devo cercare di farli rendere al 110% e fargli fare degli straordinari. Mi auguro si riesca a fare lo straordinario".

Quanti minuti ha Balotelli e cosa può dare?

"Mario è arrivato con grande motivazione e convinzione di dare un contributo allo spogliatoio. Lo conosco, è un ragazzo che va tutelato e messo nelle condizioni di star bene. Valuterò giorno dopo giorno, ora dopo ora per Parma. Se sarà possibile verrà a Parma, sennò valuterò per il Como".

Il gol è arrivato dopo i cambi?

"Devo mettere nelle condizioni chi ho a disposizione di essere utile alla causa. Chi ho a disposizione si allena forte, abbiamo incontrato una squadra di grande qualità tecnica. Ho visto le immagini tre volte, il gol è stato viziato da un fallo. Non fa niente, non voglio cercare alibi". Lo scrive TMW.