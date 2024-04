Durante: “Convinto che Beltran valga Lautaro Martinez e, in parte, anche Julian Alvarez”

L’intermediario di mercato ed esperto di calcio sudamericano, Sabatino Durante, impegnato in uno dei suoi viaggi di lavoro in Sudamerica ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla Fiorentina e su un suo protagonista:

“Ho sempre detto che Beltran vale Lautaro Martinez e, in parte, anche Julian Alvarez. Quest’ultimo ha più qualità tecnica e non se la fa sotto nelle partite che contano (vedere chi è stato titolare ai Mondiali). Ma anche Beltran è molto forte. Finalmente Italiano lo sta facendo giocare in un ruolo più suo, perché lui non può fare la punta se giochi con un solo attaccante. In più mettici un po’ di tempo per ambientarsi e adattarsi, che è servito a tutti, anche a calciatori, appunto, del calibro di Lautaro ed Alvarez. Gilardino o Palladino per il dopo Italiano?Sono pronti tutti e due. Firenze è una piazza che tiene molto all’estetica, gli piace veder giocare bene la sua Fiorentina e quindi per questo forse Palladino ha mostrato più leggiadria con il Monza, rispetto a Gilardino che ha messo in mostra a Genova una squadra più tattica e fisica. Si tratta, comunque, di due allenatori che avranno entrambi un gran futuro“.

Fonte news.superscommesse.it

