Gilardino: "Nzola può portare esperienza nel gruppo, importante averlo con noi. In campo dovrà fare la differenza"

Ci vorrà un periodo di adattamento fisico e tecnico tattico: arriva da un periodo di inattività

Alberto Gilardino ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del Pisa alla vigilia dell’incontro contro il Cesena valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Queste le sue parole sugli ex giocatori della Fiorentina, Nzola e Cuadrado: "Importante averli con noi: possono portare esperienza all’interno di un gruppo sano. Devono mettersi al servizio della squadra. Quando giocheranno devono fare la differenza. Ci vorrà un periodo di adattamento fisico e tecnico tattico: arrivano da un periodo di inattività. Dobbiamo essere molto cauti nella loro gestione".