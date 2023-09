Siparietto Behrami-Gilardino: “A Firenze non avrei immaginato diventassi allenatore, eri fastidioso”

Dopo il pareggio tra Genoa e Napoli per 2-2, Alberto Gilardino si è presentato ai microfoni di d per commentare la gara, ad aspettarlo, tra gli opinionisti in studio anche Valon Behrami, compagno di squadra di Gilardino alla Fiorentina, queste le parole dell’ex centrocampista, con Gilardino che lo ascoltava in diretta:

“Oggi è un Gila modesto nel suo giudizio di se rispetto a Retegui, lui faceva in area gol ancora più difficili. Quando lo vedevo a Firenze non mi sarei mai aspettato che Alberto diventasse allenatore, lui aveva un carattere molto molto tranquillo, poi in campo era di un fastidioso incredibile, però ha fatto un’evoluzione impressionante, sono davvero contento di vederlo li, non me lo sarei mai aspettato”

Non si è fatta attendere la replica simpatica di Gilardino: “Grazie mille Valon, anche io non mi sarei mai aspettato di vederti li, siamo perfetti”

