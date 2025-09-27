Altra tegola per Gilardino. Il difensore Esteves salterà il derby con la Fiorentina per infortunio

Il difensore Portoghese Esteves dovrà restare ai box per infortunio e salterà quindi la partita contro la Fiorentina.

Il Pisa di Alberto Gilardino,oltre all’infortunio dei giorni scorsi di Stengs, dovrà fare a meno anche del difensore portoghese Tomas Esteves che non potrà essere a disposizione per l’attesissima sfida contro la Fiorentina.Infatti gli esami strumentali effettuati oggi hanno riportato uno stiramento all’adduttore che costringerà il giocatore a rimanere fuori dal campo per diverse settimane. Calvario infinito per il giocatore portoghese che era appena tornato dopo un lunghissimo infortunio al tendine rotuleo che lo ha tenuto fuori quasi un anno.