Conterio: “Italiano può lasciare la Fiorentina a fine anno, i Viola studiano Sarri, Gilardino e Di Francesco”

Il ciclo di Vincenzo Italiano alla Fiorentina potrebbe chiudersi a fine stagione, poiché il Napoli potrebbe virare verso il tecnico viola, figurando tra i primi nomi nella lista di Aurelio De Laurentiis. In pole position vi è Antonio Conte ma, qualora non si dovesse concretizzare l’accordo con il tecnico ex Juve e Inter, Italiano diventerebbe il nome più papabile. La Fiorentina studia diversi profili, alla ricerca di un sostituto: in primis ci sarebbe Alberto Gilardino, anche se il Genoa vorrebbe blindarlo sulla propria panchina; poi spunta il nome di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, e infine Maurizio Sarri, ai saluti con la Lazio, già dichiarati mediante le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Bayern Monaco: “Ho un contratto anche per il prossimo anno ma nel calcio i contratti lasciano il tempo che trovano, poi che il ciclo si possa concludere può anche darsi. La squadra non è giovane, quindi forse si farà qualcosa”. Lo riporta Marco Conterio.

🟣 Può chiudersi a fine anno l'avventura di Vincenzo Italiano alla #Fiorentina. Il tecnico è tra i primi nomi (dopo Antonio Conte) del #Napoli I Viola studiano Alberto Gilardino che il #Genoa vuole blindare, Eusebio Di Francesco del #Frosinone e Maurizio Sarri della #Lazio pic.twitter.com/V7OJ2ZtGwZ — Marco Conterio (@marcoconterio) March 7, 2024

LEGGI ANCHE: CARESSA ESALTA ALLEGRI E SMINUISCE MOTTA