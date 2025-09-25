La Fiorentina ritrova Nzola: una storia che non ha mai portato i risultati sperati

L'attaccante angolano ancora di proprietà viola è il grande ex con il tecnico Gilardino del derby domenicale

La Fiorentina ritrova M'bala Nzola da avversario dopo una parentesi deludente in maglia viola di un anno in cui doveva garantire più gol e portare risultati ben diversi. L'attaccante angolano è ancora sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2027, ma totalmente fuori dai piani tecnici che l'hanno portato al trasferimento in prestito al Lens dell'anno scorso con 6 gol in 21 presenze di Ligue 1 e ora ai nerazzurri con la formula del diritto di riscatto con una clausola che riconosce anche il contro riscatto dei viola.

Nzola doveva essere l'attaccante capace di portare in alto la Fiorentina su richiesta di Italiano che lo aveva avuto allo Spezia e al Trapani, ma il suo bottino è stato di 7 reti in 47 presenze in tutte le competizioni ufficiali con un ballottaggio costante con Beltran prima e poi da gennaio anche con Belotti. L'angolano non ha mai soddisfatto le attese e la sua esperienza in viola è giunta presto al capolinea visto che poi Palladino lo ha messo ai margini e pure lo stesso Pioli.

A Pisa Nzola è arrivato in estate con la volontà di diventare il titolare della squadra di Gilardino per trascinarla alla salvezza e ad ora il suo score realizzativo non è male con il rigore di Napoli e un impegno sempre più considerevole tanto da essere inamovibile per Gilardino domenica per dare un dispiacere ai suoi ex tifosi.