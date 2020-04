Queste le parole rilasciate dall’ex viola Cristiano Zanetti a Radio Sportiva: “Ho fatto il mio esordio con la Fiorentina, ho giocato due anni in B poi in A. Da piccolo tifavo Fiorentina, quando ho dovuto scegliere ovviamente ho scelto viola. Dopo l’esordio però i gigliati decisero di vendermi all’Inter e per me fu uno shock. Mi è dispiaciuto molto, sono stato 7 anni nel settore giovanile viola ma così sono andato a Milano. Avevo solo 19 anni. La stagione va finita così, non va assegnato il titolo ma solo le postazioni Champions per le coppe”.