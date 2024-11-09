Palladino-Zanetti: chi gioca in casa vince. Il tecnico viola 'gradisce' il Verona

Il bilancio tra i due tecnici impegnati domani alle 15 al Franchi segna un piccolo vantaggio per chi gioca in casa nei precedenti

La storia non lunghissima del confronto tra i due tecnici di Fiorentina e Verona, Raffaele Palladino e Paolo Zanetti, segna un curioso particolare, infatti chi gioca in casa vince. Quest'aspetto è capitato due volte a favore del viola e uno per il veronese, quindi, il vantaggio minimo sarà per il tecnico gigliato che gioca in casa. Palladino non ha mai perso in carriera con il Verona con due vittorie e due pareggi in quattro occasioni, di conseguenza per lui è un avversario gradito. Bilancio in equilibrio perfetto quello tra Zanetti e la Fiorentina. Quando si è trovato ad allenare il Venezia, l'allenatore di Valdagno ha vinto in casa e perso fuori. Due pareggi invece si sono verificati con l'Empoli nella scorsa stagione. I match tra Zanetti e la Fiorentina sono stati poveri di reti segnate: si viaggia alla media di un gol a partita (prendendo in considerazione entrambe le parti).

TUTTI I PRECEDENTI PALLADINO VS ZANETTI

2 vittorie Palladino

0 pareggi

1 vittoria Zanetti

4 gol fatti squadre Palladino

2 gol fatti squadre Zanetti

TUTTI I PRECEDENTI PALLADINO VS VERONA

2 vittorie Palladino

2 pareggi

0 vittorie Verona

4 gol fatti squadre Palladino

1 gol fatto Verona

TUTTI I PRECEDENTI ZANETTI VS FIORENTINA

1 vittoria Zanetti

2 pareggi

1 vittoria Fiorentina

2 gol fatti squadre Zanetti

2 gol fatti Fiorentina

Fonte: TMW

https://www.labaroviola.com/kean-e-il-ritorno-al-passato-a-firenze-nel-2018-stese-la-fiorentina-di-pioli-con-una-doppietta/276177/#google_vignette