Dopo le ultime sconfitte, tra cui quella con la Fiorentina, il Venezia ha deciso di esonerare Zanetti

Si concluderà in giornata l’avventura di Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, con la formazione lagunare: dopo una lunga serie di sconfitte consecutive (otto per la precisione, ndr) e il crollo in classifica della squadra all’ultimo posto, ma con ancora quattro gare da giocare, il club ha scelto di cambiare. In giornata, stando a quanto da noi raccolto, dovrebbe arrivare l’esonero del mister, grande protagonista nella miracolosa promozione della scorsa stagione, ma con cui il rapporto si è rotto nelle ultime burrascose settimane. E’ in corso la riunione per decidere il sostituto del trainer di Valdagno, il cui destino è dunque già segnato. Lo riporta Tmw

DAVIDE LIPPI CONSIGLIA ITALIANO