Verona, Zanetti: "Con la Fiorentina non sono ammessi cali. Dopo la Roma cavalchiamo l'entusiasmo"

Il tecnico dell'Hellas Verona è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro la Fiorentina

In vista di Fiorentina-Hellas Verona, match valido per il 12° turno di Serie A, il tecnico dei gialloblù è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita. Queste le parole riportate da TMW:

"Noi miglior attacco delle piccole? Sono numeri che ci ricordano che siamo una squadra con dei valori e che se vogliamo tutti insieme possiamo ottenere dei risultati. Tutto è sempre frutto di un lavoro di squadra. D'altra parte ci sono dei numeri negativi su una fase difensiva che dobbiamo mettere a posto ma sulla quale ho visto dei passi in avanti, frutto di un lavoro diverso che è stato fatto. Serviva ritrovare un'unità di pensiero che abbiamo ritrovato nell'ultima partita facendo vedere le nostre qualità e segnando tre goal ad una squadra forte.

Belahyane? Torna e se la gioca, probabilmente arriveremo a giocare con un centrocampo a tre. In ogni caso serve tempo, c'è spazio per tutti e anche con la pausa nazionali torneranno giocatori che avranno giocato tanto. Con una fase difensiva di squadra, in cui attaccanti devono dare una mano e centrocampisti devono essere bi-fase. Bisogna aiutarsi a vicenda senza dimenticare mai chi siamo. La formazione per la Fiorentina? Ho una squadra tipo in testa che ho potuto vedere poche volte per defezioni e squalifiche varie ma la continuità va data nel sistema di gioco.

La Fiorentina è una squadra molto forte, costruita benissimo, che ha trovato una quadra, ha inanellato una serie di vittorie tra campionato e coppe che l'ha portata in alto. Non possiamo permetterci nessun tipo di calo o appagamento. La reazione che abbiamo avuto è stata importante ma non basta, serve mantenere un livello alto di prestazione, c'è un calendario difficile e dobbiamo riuscire a starci dentro. Tra Roma, Fiorentina e Inter pensavamo di fare 0 punti invece siamo già a tre, quindi le partite bisogna giocarle tutte e cavalcare l'entusiasmo che abbiamo trovato dopo la vittoria.

Tengstedt? E' un ragazzo che vuole partecipare molto alla manovra e questo lo porta lontano dalla porta, non ci possiamo permettere nessun giocatore che non faccia la fase difensiva. Le possibilità per fare una grande gara con la Fiorentina ci sono tutte compatibilmente con la forza dell'avversario".

Ikonè è l’unica riserva che prova a sfruttare l’occasioni concesse da Palladino in Conference League

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