Notizie Fiorentina Hellas Verona Fiorentina

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Orban: “Mi scuso con i miei tifosi, non meritate tutto questo. Farò il massimo per riottenere la vostra fiducia”

21 aprile 2026 14:06

L’arbitro di Verona-Fiorentina sarà Guida: precedenti sfavorevoli con due sconfitte e un pareggio per i viola

02 aprile 2026 14:44

Amoruso: "I difensori non guardano gli uomini: la Fiorentina è ultimissima e ha un piede in serie B"

14 dicembre 2025 18:17

Giorgetti: "La Fiorentina va in campo senza la consapevolezza di essere in questa situazione"

14 dicembre 2025 17:53

Fiorentina sempre più ultima, anche il Verona vince a Firenze: il club sceglie il silenzio stampa

14 dicembre 2025 17:27

Verona, Zanetti: "Con la Fiorentina non sono ammessi cali. Dopo la Roma cavalchiamo l'entusiasmo"

08 novembre 2024 14:48

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