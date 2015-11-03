Notizie Fiorentina Hellas Verona Fiorentina

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21 aprile 2026 14:06
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02 aprile 2026 14:44
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14 dicembre 2025 18:17
Giorgetti: "La Fiorentina va in campo senza la consapevolezza di essere in questa situazione"
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Fiorentina sempre più ultima, anche il Verona vince a Firenze: il club sceglie il silenzio stampa
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