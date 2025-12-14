Amoruso: “I difensori non guardano gli uomini: la Fiorentina è ultimissima e ha un piede in serie B”

Terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina che cade in casa contro il Verona e resta all’ultimo posto della classifica dopo 15 giornate in campionato.

A margine dell’ennesima sconfitta casalinga, Lorenzo Amoruso ha commentato le difficoltà dei viola ai microfoni di Radio Bruno.

“È difficile tirar fuori delle parole. Ho visto una squadra che ha lottato, con alcuni giocatori che hanno messo cuore e voglia. Vanoli ha sbagliato qualche cambio, ma non mi sento di abbandonare questa squadra. Però conta il risultato e si è perso ancora. Adesso sei ultimissimo”

Sulla difesa della Fiorentina:

“I gol subiti sono frutti di errori grossolani. I difensori guardano la palla e non gli uomini: abbiamo un piede in Serie B”