14 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amoruso: “I difensori non guardano gli uomini: la Fiorentina è ultimissima e ha un piede in serie B”

Radio

Amoruso: “I difensori non guardano gli uomini: la Fiorentina è ultimissima e ha un piede in serie B”

Redazione

14 Dicembre · 18:17

Aggiornamento: 14 Dicembre 2025 · 18:20

TAG:

#FiorentinaFiorentina-Hellas Verona

Condividi:

di

La sentenza di Lorenzo Amoruso dopo la sconfitta della Fiorentina contro l'Hellas Verona che lascia i viola in fondo alla classifica

Terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina che cade in casa contro il Verona e resta all’ultimo posto della classifica dopo 15 giornate in campionato.
A margine dell’ennesima sconfitta casalinga, Lorenzo Amoruso ha commentato le difficoltà dei viola ai microfoni di Radio Bruno.

“È difficile tirar fuori delle parole. Ho visto una squadra che ha lottato, con alcuni giocatori che hanno messo cuore e voglia. Vanoli ha sbagliato qualche cambio, ma non mi sento di abbandonare questa squadra. Però conta il risultato e si è perso ancora. Adesso sei ultimissimo”

Sulla difesa della Fiorentina:
“I gol subiti sono frutti di errori grossolani. I difensori guardano la palla e non gli uomini: abbiamo un piede in Serie B”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio