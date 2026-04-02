L’arbitro di Verona-Fiorentina sarà Guida: precedenti sfavorevoli con due sconfitte e un pareggio per i viola

La trasferta della Fiorentina al Bentegodi contro il Verona sarà diretta da Guida, un arbitro che negli ultimi anni non ha portato risultati positivi ai viola.I precedenti complessivi sono sfavorevoli...

La trasferta della Fiorentina al Bentegodi contro il Verona sarà diretta da Guida, un arbitro che negli ultimi anni non ha portato risultati positivi ai viola.

I precedenti complessivi sono sfavorevoli e, anche in questa stagione, la Fiorentina non ha mai vinto con lui: due sconfitte e un pareggio in gare decisive per la salvezza.

La sfida contro il Verona diventa quindi un’occasione per cambiare rotta e lasciarsi alle spalle un trend negativo.