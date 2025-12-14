Giorgetti: “La Fiorentina va in campo senza la consapevolezza di essere in questa situazione”

La situazione della Fiorentina è disperata dopo la terza sconfitta consecutiva subita contro l’Hellas Verona al Franchi. I viola sono in fondo alla classifica lontani ben 8 punti dalla zona salvezza occupata dal Parma.

Al termine della sconfitta subita a causa della doppietta di Orban, Angelo Giorgetti ha commentato la situazione viola ai microfoni di Radio Firenze Viola.

“Parto dal fatto che non ho visto rabbia, disperazione, determinazione. Di una squadra che non sa che questa partita è decisiva. Abbiamo visto qualcosa dopo il cambio di modulo. Però ragazzi qua non c’è la testa. Il Verona si vedeva che aveva qualcosa in testa, ripartiva con delle idee, la Fiorentina no. Si vive sempre improvvisando con la rassegnazione di chi sa che non ce la fa. Guardando la classifica le possibilità di andare in Serie B sono tante”

Sulla posizione in bilico di Vanoli:

“Direi di sì, ma in un contesto del genere direi un po’ tutti. Però stiamo vivendo una situazione surreale, sembra che la società viva una realtà parallela. La squadra va in campo ma senza la consapevolezza di essere in questa posizione di classifica”.