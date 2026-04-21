Orban: “Mi scuso con i miei tifosi, non meritate tutto questo. Farò il massimo per riottenere la vostra fiducia”

Orban su Instagram ha parlato dopo l’accaduto della scorsa domenica

Il giocatore del Verona, Orban ha risposto con un post su Instagram all’accaduto del dopo partita con il tifoso, ecco le sue parole: “Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il mio comportamento. Mi dispiace di aver ignorato coloro che si avvicinavano per foto e autografi. Vi meritate rispetto e in quel momento non sono stato all’altezza. Mi dispiace profondamente anche per come ho reagito in seguito: non ci sono scuse per avere perso il controllo e mi assumo la piena responsabilità. Mi impegno a imparare da questo errore e a fare meglio. I tifosi sono una parte fondamentale di questo club e apprezzo la passione e la lealtà che dimostrate ogni giorno. Lavorerò sodo per riconquistare la vostra fiducia, non solo parole, ma con i fatti. Grazie per il vostro continuo supporto. Rimango pienamente impegnato a dare il massimo per il club, ogni volta che scenderò in campo”.