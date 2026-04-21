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Orban: “Mi scuso con i miei tifosi, non meritate tutto questo. Farò il massimo per riottenere la vostra fiducia”

Orban su Instagram ha parlato dopo l’accaduto della scorsa domenica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2026 14:06
Orban: “Mi scuso con i miei tifosi, non meritate tutto questo. Farò il massimo per riottenere la vostra fiducia” -
Fiorentina Hellas Verona
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Il giocatore del Verona, Orban ha risposto con un post su Instagram all’accaduto del dopo partita con il tifoso, ecco le sue parole: “Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il mio comportamento. Mi dispiace di aver ignorato coloro che si avvicinavano per foto e autografi. Vi meritate rispetto e in quel momento non sono stato all’altezza. Mi dispiace profondamente anche per come ho reagito in seguito: non ci sono scuse per avere perso il controllo e mi assumo la piena responsabilità. Mi impegno a imparare da questo errore e a fare meglio. I tifosi sono una parte fondamentale di questo club e apprezzo la passione e la lealtà che dimostrate ogni giorno. Lavorerò sodo per riconquistare la vostra fiducia, non solo parole, ma con i fatti. Grazie per il vostro continuo supporto. Rimango pienamente impegnato a dare il massimo per il club, ogni volta che scenderò in campo”.

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