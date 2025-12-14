Fiorentina sempre più ultima, anche il Verona vince a Firenze: il club sceglie il silenzio stampa
Silenzio stampa in casa viola dopo la sconfitta contro il Verona che lascia i viola in fondo alla classifica con appena 6 punti in 15 match
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2025 17:27
Con il gol di Orban nei minuti di recupero anche l'Hellas Verona espugna Firenze e lascia i viola in fondo alla classifica.
Un'altra sconfitta pesantissima, in uno scontro diretto decisivo che indebolisce le speranze salvezza della Fiorentina sempre più ultima con appena 6 punti in 15 partite.
A sottolineare la drammaticità del momento in casa viola dopo un'altra sconfitta inaspettata, il club ha scelto la via del silenzio stampa dopo l'ennesimo risultato deludente.
Una strada discutibile per il club chiamato a reagire con il pericolo retrocessione che sembra sempre più concreto.