Zanetti applaude: “Miglior stadio visto fino ad ora. In campo notevole differenza, abbiamo fatto male”

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato dopo la sconfitta contro la Fiorentina in sala stampa, queste le sue parole:

Non abbiamo fatto una buona partita, abbiamo pensato solo a chiudere gli spazi e quando abbiamo avuto la palla non abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo con un po di fortuna potevamo anche portare a casa un punto, dovevamo sfruttare meglio le ripartenze ma si è vista una differenza tecnica importante, non deve essere una vergogna dirlo, la Fiorentina è una squadra forte che lotta per l’Europa. Lo stadio visto oggi è stato meraviglioso, il miglior stadio mai visto fino ad ora in questo mio sogno chiamato serie A

Avevamo mezza squadra titolare fuori e per la nostra squadra non è poco, per sviluppare certe idee c’è bisogno di una squadra di qualità. Aramu è tornato due giorni fa e oggi abbiamo rischiato. Per giocare a questi livelli e vincere devi avere o una grande qualità o andare al doppio della velocità.

Le palle inattive erano l’unico dato che andava bene, adesso le ultime due partite le abbiamo perse per quelle, è un aspetto che ci sta penalizzando e non dovrebbe essere cosi. Maleh è un ragazzo straordinario, orgoglioso di aver contribuito nella crescita di un giocatore che oggi ha fatto vedere un grande livello, oggi mi ha impressionato, ha un grande futuro davanti a sè ed ha fatto un triplo salto in avanti.”

