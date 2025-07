Zanetti: “Vorrei dire che Valentini è vicino al ritorno, ma ora non posso farlo”

Intervistato da L’Arena ha parlato il tecnico del Verona Paolo Zanetti che ha detto la sua opinione sul futuro del difensore argentino della Fiorentina Valentini che ha già passato 6 mesi in Veneto e che potrebbe tornare a vestire la maglia scaligera definitivamente con l’acquisto del cartellino da parte del Verona come lo stesso allenatore ex Empoli vorrebbe: “Per noi Valentini è stato importante in questi mesi e lo rivorremmo con noi anche l’anno prossimo perché ci darebbe una grossa mano, ma ora non posso dire di più. Mi piacerebbe dire che il suo ritorno è vicino e mi auguro possa essere così quanto prima.”