Verona, Zanetti: “La crescita di Valentini è costante ed è un ragazzo che deve essere leader”

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, l’allenatore del Verona, Paolo Zanetti, ha parlato di Nicolas Valentini, difensore argentino arrivato in prestito dalla Fiorentina durante il mercato di gennaio. Ecco le sue dichiarazioni in vista della partita in programma a San Siro:

“Se domani può essere un leader? Sì, ma parliamo di un classe 2001. Un ragazzo che deve essere leader, la crescita sua è costante, ha fatto la sua solita buona partita sull’uomo, mi è piaciuto di meno in impostazione. Abbiamo cose da migliorare come le ha lui, per cercare di essere al nostro massimo. Quando questa squadra è stata al suo massimo se l’è sempre giocata con tutti. Il momento è negativo, ne abbiamo coscienza, dall’altro aspetto però sappiamo cosa dobbiamo fare da qui alla fine”.