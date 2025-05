Valcareggi attacca: “Kean fuori per rispetto ai compagni è una putt*nata. Parisi sbaglia sul secondo gol”

Furio Valcareggi, intermediario di mercato fiorentino, ha parlato a Lady Radio il giorno dopo Betis-Fiorentina, queste le sue parole:

“Io non uso i se e i ma, ma dico che noi passiamo il turno, anche ai rigori oppure ai supplementari. Il Betis è una buona squadra con un pubblico caloroso, vanno rispettati ma credo che nelle individualità la Fiorentina ha qualcosa in più e grazie a quelle si vince. Noi si passa, la sofferenza fa parte del calcio. Chi non gioca non fa gol, vedi Toni che toccava una palla e faceva gol, la scelta di tenere Kean in panchina non mi è piaciuta, se ha giocato il secondo tempo poteva giocare il primo. Se uno è a disposizione può giocare, per me giocherebbe sempre. Se non gioca per rispetto ai compagni di squadra è una puttanata, si gioca per vincere, il fatto che abbia perso la condizione è una scusa che non sta in piedi. I gol Kean li fa da solo, lo dimostra quanto fatto fino a ieri, con me giocherebbe sempre. Se Palladino ha fatto questa scelta ha sbagliato. Se Parisi l’agguanta bene per la maglia si parla di un altro film, ha provato a fare fallo ma non ci è riuscito, se lo tiene non va avanti. Comuzzo ha fatto quell’errore ma resta un grande difensore, il Napoli voleva prenderlo pagandolo a rate in 5 anni, lui deve limare qualche errore ma è un difensore che tantissime qualità”