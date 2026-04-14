14 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:48

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De Gea da 7,5. Nazione: “Ci sono le sue mani sulla salvezza. La parata più difficile su Ratkov”

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De Gea da 7,5. Nazione: “Ci sono le sue mani sulla salvezza. La parata più difficile su Ratkov”

Redazione

14 Aprile · 09:00

Aggiornamento: 14 Aprile 2026 · 09:00

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De Gea il migliore in campo, subito decisivo

David De Gea da 7,5 in pagella. Il portiere spagnolo per La Nazione è stato il migliore in campo: “Sarebbe di una banalità assoluta dire che ci sono le sue mani sulla salvezza. Ma è così. Non solo in questa gara. Risponde subito da campione su Zaccagni, poi in uscita è coraggioso, ma torna decisivo su Cancellieri con una parata da hockey, chiudendo i ‘gambali’. La parata più difficile sulla testata ravvicinata di Ratkov che rimbalza sul terreno viscido ma David la respinge da par suo. Sicuro nel finale su Pedro, blindando il risultato”.

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