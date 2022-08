Zanetti: “Zurkowski ci tiene a tornare a Empoli perché si sente questa maglia cucita addosso”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti, ha così parlato del ritorno di Szymon Zurkowski in azzurro: “Che Zurkowski è fatta me lo state dicendo voi. Sarebbe importante per noi la sua voglia e la volontà di vestire questa maglia. Il cuore e la mente devono essere tinti d’azzurro, è un giocatore che ci tiene a venire perché si sente questa maglia cucita addosso”.