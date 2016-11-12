Zanetti: "Jovetic? Se torna motivato è un lusso per la Fiorentina"

Cristiano Zanetti ha parlato oggi di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Credo che alcuni risultati ottenuti dalla Fiorentina siano stati condizionati dagli episodi - afferma - più che dalle pres...

Cristiano Zanetti ha parlato oggi di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Credo che alcuni risultati ottenuti dalla Fiorentina siano stati condizionati dagli episodi - afferma - più che dalle prestazioni, ma penso che la squadra sia ottima e che possa puntare all’Europa senza problemi. Sousa? Mi sembra molto preparato, ma anche motivato anche se è normale che quando manca qualche risultato ci sia qualche voce di troppo, ma non credo che ci sia demotivazione da parte sua. Badelj? La società dovrebbe gestire meglio le cose per non far uscire all'esterno certe situazioni. Ora che c’è di nuovo Corvino tocca a lui continuare a dimostrare di poter fare nuovamente bene come in passato. Il ritorno di Jovetic? Giocatori del suo livello servono sempre, dipende se ha motivazioni per tornare. In quel caso sarebbe quasi un lusso per la Fiorentina"