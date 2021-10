Zanetti: “Vinci contro la Fiorentina e ti senti forte, ma siamo scarsi e forse andremo in B”

“Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, andando in vantaggio con una rete bellissima e poi abbiamo gestito”. Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, parla così a Dazn dopo la gara con la Salernitana:

“Il loro ritorno era normale. Ma, anche se noi avremmo potuto far di meglio, purtroppo oggi c’è stato un arbitro che è stato in assoluto il peggiore in campo”. L’accusa del tecnico nasce dall’espulsione di Ampadu: “E’ stato anche richiamato al Var: è andato a rivedere così come noi che in panchina siamo pieni di telefonini, abbiamo rivisto. E anche il primo giallo è assurdo, per un falletto che nemmeno era un fallo. Poi le partite vengono condizionate e queste sono importanti. Facciamo sacrifici, sono scontri salvezza e non possono essere condizionate, non ce lo aspettiamo in Serie A. Saremo pure scarsi e faticheremo a rimanerci, ma almeno vogliamo scendere con le nostre forze”.

“Non la stiamo vivendo bene, questo è evidente, soprattutto per un altro motivo, in queste due partite abbiamo fatto zero punti ma giocandocela alla pari. Contro il Sassuolo purtroppo c’è stato un autogol e la gara si è indirizzata negativamente, oggi eravamo in controllo e abbiamo preso un gol su una leggerezza, probabilmente in queste circostanze scatta qualcosa nella nostra testa. Vinci con la Fiorentina, ti senti bravo ma puoi perdere contro chiunque se non giochi al 100%, siamo ancora all’inizio, abbiamo fatto un buon percorso se guardiamo il mini girone delle piccole, chiaro che sia una mazzata, ma il sentimento non dev’essere il gettare la spugna, ma tirare fuori qualcosina in più e recuperare qualche giocatore. Sono fiducioso, la squadra tiene bene il campo, gioca a calcio, può segnare di più per chiudere le gare e anche su questo dobbiamo migliorare”.

