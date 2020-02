Queste le parole rilasciate da Cristiano Zanetti a TMW:

La Fiorentina invece sta attraversando un periodo non del tutto tranquillo in classifica…

“Ha pagato gli infortuni di Ribery e Chiesa. In proporzione è come se alla Juve togliessi oltre a Chiellini anche Cristiano Ronaldo. In una rosa come quella viola sono due assenze che si sono fatte sentire. E quindi anche quando si giudica un allenatore e si decidono le sue sorti bisogna vedere la rosa che è a disposizione e quanti sono gli infortunati. Ripeto, un conto è allenare la Fiorentina con Ribery e Chiesa, altro discorso senza di loro. Mi è dispiaciuto per Vincenzo (Montella, ndr) ma sono anche contento per Iachini che è tornato nella squadra dove era già stato da calciatore”.

Da esperto del ruolo, che pensa di Pulgar?

“E’ un buon centrocampista che ha ancora tanto da dare. E’ ancora un po’ inespresso. In fase di costruzione mi piace, in fase di non possesso deve migliorare le letture”.

Commisso le sta piacendo?

“E’ un presidente passionale, ci mette tanto. Però credo che debba capire il calcio italiano. Non credo che presentandosi dopo una partita alle tv per sottolineare i torti arbitrali si possa ottenere tanto. E’ preferibile farsi sentire nelle sedi opportune. Sono convinto che comprenderà che è meglio una parola in meno in tv e una in più nelle sedi competenti”.

