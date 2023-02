Zanetti: “Non abbiamo vinto perchè la Fiorentina ha alzato la qualità, è un buon risultato”

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in sala stampa del pareggio contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Un buon risultato, avevamo sperato di vincere ma la Fiorentina ha alzato la qualità e soprattutto a sinistra ci hanno messo in difficoltà, noi non siamo ripartiti bene quando ne abbiamo avuto la possibilità. Ad agosto non sarebbe stati sfida cosi, dobbiamo essere orgogliosi di questo pareggio, lo stadio ha spinto la Fiorentina, un punto che vale tanto per noi.

I cartellini gialli contro di noi sono stati molto generosi, c’è stata una gestione un pò strana ma questo non ha inciso per niente sul risultato, abbiamo pareggiato per merito della Fiorentina e non per demerito nostro

Avremmo dovuto ammazzare la partita, non l’abbiamo fatto e c’è stato il ritorno normale della Fiorentina. Se non fai una di livello da qui prendi 3 gol e torni a casa. A questa squadra mi sento di dire che incarna perfettamente lo spirito della nostra tifoseria

Baldanzi lo vedete piccolino ma è uno tosto, ci dà una grande mano, ha grande controllo e pulizia di gioco, si spende e fa grande gioco, per noi è un valore aggiunto. Akpa Akpro sta facendo prestazioni straordinarie, ha grande sicurezza

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO L’EMPOLI