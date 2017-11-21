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ACF: venerdì allenamento a porte aperte al Franchi. Ecco tutte le info utili per i tifosi...

La sessione di allenamento della Fiorentina di venerdì 24 novembre si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico. I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2017 17:40
ACF: venerdì allenamento a porte aperte al Franchi. Ecco tutte le info utili per i tifosi... - Stefano Pioli allenamento Fiorentina
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La sessione di allenamento della Fiorentina di venerdì 24 novembre si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico. I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 14:30, pertanto si invitano i tifosi ad accedere da tale lato e non sostare davanti ai cancelli del Centro sportivo in quanto i calciatori non transiteranno dalla zona pedonale. Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni per motivi di sicurezza, afferma il club su ViolaChannel.

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