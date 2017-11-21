ACF: venerdì allenamento a porte aperte al Franchi. Ecco tutte le info utili per i tifosi...

La sessione di allenamento della Fiorentina di venerdì 24 novembre si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico. I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dal...

A cura di Redazione Labaroviola 21 novembre 2017 17:40

Stefano Pioli allenamento Fiorentina

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