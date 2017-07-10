Labaro Viola

Live Moena: iniziato l'allenamento, ma sul campo sussidiario. Un acquazzone allenta il terreno di gioco...

Iniziato da pochi minuti l'allenamento mattutino della Fiorentina di Stefano Pioli, a Moena. Il campo principale è stato allentato da un forte acquazzone notturno: per questo i giocatori si stanno all...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2017 10:46
Live Moena: iniziato l'allenamento, ma sul campo sussidiario. Un acquazzone allenta il terreno di gioco... -
News
Moena
Allenamento
Live
Condividi

Iniziato da pochi minuti l'allenamento mattutino della Fiorentina di Stefano Pioli, a Moena. Il campo principale è stato allentato da un forte acquazzone notturno: per questo i giocatori si stanno allenando su quello sussidiario. Già nel pomeriggio, tuttavia, è previsto il ritorno al "Benatti".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok