Live Moena: iniziato l'allenamento, ma sul campo sussidiario. Un acquazzone allenta il terreno di gioco...
Iniziato da pochi minuti l'allenamento mattutino della Fiorentina di Stefano Pioli, a Moena. Il campo principale è stato allentato da un forte acquazzone notturno: per questo i giocatori si stanno all...
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2017 10:46
Iniziato da pochi minuti l'allenamento mattutino della Fiorentina di Stefano Pioli, a Moena. Il campo principale è stato allentato da un forte acquazzone notturno: per questo i giocatori si stanno allenando su quello sussidiario. Già nel pomeriggio, tuttavia, è previsto il ritorno al "Benatti".