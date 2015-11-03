Notizie Live Fiorentina

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Roma-Fiorentina 1-1 dopo mezz'ora. A segno Pezzella e Zaniolo
03 aprile 2019 22:24
ATALANTA-FIORENTINA LIVE, 3-1 DELLA DEA. A SEGNO GOSENS
03 marzo 2019 17:28
Live Moena: iniziato l'allenamento, ma sul campo sussidiario. Un acquazzone allenta il terreno di gioco...
10 luglio 2017 10:46
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