ATALANTA-FIORENTINA LIVE, 3-1 DELLA DEA. A SEGNO GOSENS

Manca sempre meno al fischio iniziale di Atalanta-Fiorentina, gara valida per il 26 turno di Serie A Tim. Segui con noi il live del match

Manca sempre meno al fischio iniziale di Atalanta-Fiorentina, gara valida per il 26 turno di Serie A Tim.

Segui con noi minuto dopo minuto la diretta testuale della partita!

Buonasera a tutti da Matteo Fabiani e benvenuti al live di Atalanta-Fiorentina. I giocatori sono già sul terreno di gioco e aspettano soltanto il calcio d'inizio.

1' Via alla partita! Inizia Atalanta-Fiorentina!

2' Fischi copiosi per Chiesa ogni volta che tocca palla

3' GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! MURIEL INTERCETTA PALLA A DE ROON, SCARTA MANCINI E SCARICA DIETRO BERISHA. 1-0 VIOLA!

8' Partita molto spezzettata. Già un giallo per i villa, preso da Ceccherini.

10' OCCASIONE VIOLA! Parte Chiesa in contropiede da centrocampo sulla destra e calcia. Miracolo di Berisha.

12' Sull'angolo parte in contropiede Gomez che appoggia per Ilicic. Lo sloveno calcia su Biraghi.

13' TUTTI IN PIEDI, AD APPLAUDIRE ASTORI

18' Doppia occasione per l'Atalanta. Calcia per due volte Gomez da fuori e per due volte pare Lafont

20' Blocca Lafont su corner. Zapata involontariamente lo colpisce. Non sembra nulla di grave però per il giovane francese

23' L'Atalanta si rende pericolosa con Zapata, che calcia verso la porta. Lafont dice ancora no con una bella parata di piede. Sullo sviluppo d'azione i viola si rifugiano in angolo.

26' Rischia nuovamente la Fiorentina. Bel lancio di Gomez per Ilicic che calcia al volo di destro. Lafont ancora protagonista con una bella parata.

28' Pareggia l'Atalanta. Punizione a sorpresa per Ilicic che calcia di destro e trova la deviazione di Biraghi. Lafont non può fare nulla.

30' Occasione colossale viola! Simeone va sul fondo e mette una bella palla in mezzo. A calciare è Laurini che trova il miracolo di Gollini.

33' Gol dell'Atalanta. Gomez parte dalla sua trequarti e calcia dal limite. Pezzella e Ceccherini scivolano, il 10 della Dea porta in vantaggio i suoi.

41' Giallo per Freuler per fallo su Biraghi

42' Bel tiro di Mancini su angolo e Lafont para. In seguito, calcia Gomez da lontanissimo e ancora Lafont si supera.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA IL SECONDO TEMPO

48' Cambio dell'Atalanta, entra Paolomino ed esce Masiello

51' Azione di potenza di Muriel che entra in aerea e appoggia dietro. Non arriva nessuno però a rimorchio

56' Bella giocata di Ilicic dal limite. Milenkovic non può fare altro che stenderlo al limite. Sulla punizione si super Lafont che non si fa fregare sul suo palo.

58' 4 azioni pericolose dell'Atalanta, alla fine la Dea segna con Gosens.

64' Escono Pezzella e Laurini, entrano Hugo e Dabo

65' Sugli sviluppi di un angolo, Chiesa conquista palla, si accentra e scarica verso la porta. A Gollini battuto, il 25 viola colpisce la traversa

68' Giallo di De Roon per fallo su Chiesa

71' Esce Zapata entra Pasalic

79' Rete incredibile fallita dall'Atalanta. Freuler arriva davanti alla porta e fallisce mandando a lato

84' Esce Ceccherini, entra Pjaca