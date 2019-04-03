Roma-Fiorentina 1-1 dopo mezz'ora. A segno Pezzella e Zaniolo
Siamo 1-1 dopo mezz'ora di gara tra Roma e Fiorentina. Per i viola è andato a segno capitan Pezzella sullo sviluppo di calcio d'angolo. Dopo
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2019 22:24
Siamo 1-1 dopo mezz'ora di gara tra Roma e Fiorentina. Per i viola è andato a segno capitan Pezzella sullo sviluppo di calcio d'angolo. Dopo appena 3 minuti ha risposto Zaniolo, che di testa ha sfruttato il cross preciso di Klujvert e ha pareggiato i conti