Roma-Fiorentina 1-1 dopo mezz'ora. A segno Pezzella e Zaniolo

Siamo 1-1 dopo mezz'ora di gara tra Roma e Fiorentina. Per i viola è andato a segno capitan Pezzella sullo sviluppo di calcio d'angolo. Dopo

Siamo 1-1 dopo mezz'ora di gara tra Roma e Fiorentina. Per i viola è andato a segno capitan Pezzella sullo sviluppo di calcio d'angolo. Dopo appena 3 minuti ha risposto Zaniolo, che di testa ha sfruttato il cross preciso di Klujvert e ha pareggiato i conti