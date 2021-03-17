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VIDEO, Ribery show in allenamento, in un colpo solo salta tutti i difensori e fa segnare a porta vuota

Un vero e proprio slalom dal grande campione quello di Ribery oggi in allenamento, ecco il video della prodezza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2021 16:03
VIDEO, Ribery show in allenamento, in un colpo solo salta tutti i difensori e fa segnare a porta vuota - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

Franck Ribery, dopo la grande prestazione contro il Benevento, incanta anche in allenamento. Nell'allenamento del pomeriggio il campione francese ha saltato in un colpo solo i difensori per poi dare l'assist ad un suo compagno. Ecco il video postato dalla Fiorentina su Twitter

RiIBERY PORTA A PRANZO LA SQUADRA DOPO LA VITTORIA CONTRO IL BENEVENTO

https://www.labaroviola.com/ribery-organizzato-pranzo/134005/

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