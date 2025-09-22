Crisi Fiorentina: Pioli cancella il giorno libero e squadra al lavoro in vista del derby

La decisione di Stefano Pioli di aumentare i carichi di lavoro in vista del derby contro il Pisa in programma domenica prossima

La Fiorentina non ha tempo da perdere. Come riportato da TMW Dopo la beffarda sconfitta interna contro il Como, in casa viola si è deciso di cambiare i programmi iniziali: niente giorno di riposo per la squadra di Stefano Pioli, che si è ritrovata già questa mattina al Viola Park per riprendere immediatamente gli allenamenti. Il tecnico non ha voluto concedere pause, segnale chiaro della necessità di reagire subito a un momento delicato.La caduta contro i ragazzi di Fabregas ha infatti alimentato malumori e contestazioni da parte dei tifosi, che al termine del match hanno espresso tutto il proprio disappunto per l'assenza totale di vittorie in campionato in quest'avvio di stagione. Ora all’orizzonte c’è ora il derby toscano contro il Pisa, un appuntamento che assume un valore particolare non solo per la classifica ma anche per il clima intorno alla squadra. Pioli, consapevole delle difficoltà, punta a ritrovare compattezza e determinazione attraverso il lavoro quotidiano