La Fiorentina chiama i suoi tifosi, giovedì allenamento a porte aperte al Franchi dalle 17.30

Bella scelta della Fiorentina che chiama a raccolta i suoi tifosi

La Fiorentina vuole sentire l'affetto dei suoi tifosi alla voglia dell'inizio del campionato e due giorni prima della partita a Torino contro la Juventus. Una bella iniziativa della società viola, giovedì allenamento a porte aperta al Franchi, ecco il comunicato sul sito viola:

"La sessione di allenamento di giovedì 18 agosto 2016 si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico. Per iniziare la stagione 2016-2017 insieme all’insegna di un sole colore il viola. I cancelli di ingresso lato Tribuna (Viale Fanti) saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 17:30, pertanto si invitano i tifosi ad accedere da tale lato e non sostare davanti ai cancelli del Centro sportivo in quanto i calciatori non transiteranno dalla zona pedonale. Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni per motivi di sicurezza: pertanto NON E’ CONSENTITO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO E ANIMALI"