AS, in estate asta tra Barcellona ed Atletico per Simeone. Ma i viola...

Il quotidiano As ne è sicuro, ci sarà un'asta tra Barcellona e Atletico per Simeone. I colchoneros potrebbero partire in vantaggio visto che l’allenatore è papà Diego, ma gli euro che i blaugrana potr...

A cura di Redazione Labaroviola 10 settembre 2018 08:17

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone

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