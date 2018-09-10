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AS, in estate asta tra Barcellona ed Atletico per Simeone. Ma i viola...

Il quotidiano As ne è sicuro, ci sarà un'asta tra Barcellona e Atletico per Simeone. I colchoneros potrebbero partire in vantaggio visto che l’allenatore è papà Diego, ma gli euro che i blaugrana potr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2018 08:17
AS, in estate asta tra Barcellona ed Atletico per Simeone. Ma i viola... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Il quotidiano As ne è sicuro, ci sarà un'asta tra Barcellona e Atletico per Simeone. I colchoneros potrebbero partire in vantaggio visto che l’allenatore è papà Diego, ma gli euro che i blaugrana potrebbero investire non sono pochi. La Fiorentina, visto che il contratto del giocatore scadrà nel 2022, è relativamente tranquilla. Ma sa che, se Giovanni dovesse continuare così, dovrà sedersi a un tavolo per discutere adeguamento e futuro. Un piazzamento europeo, sarebbe sicuramente un aiuto per la permanenza del Cholito a Firenze.

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