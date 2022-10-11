Bucchioni rivela: "Ho chiamato Ancelotti e mi disse che Jovic è un grande giocatore ma troppo pigro"

Enzo Bucchioni ha parlato e analizzato la situazione in casa Fiorentina il giorno dopo la brutta sconfitta contro la Lazio

Giorno amaro nell'ambiente Fiorentina dopo la clamorosa sconfitta contro la Lazio, ne ha parlato Enzo Bucchioni a Radio Bruno che ha commentando il rendimento di Jovic:

"Non bisogna buttare tutto a mare, dobbiamo analizzare i problemi e risolverli, bisogna farlo in tempo e farlo con grande attenzione. Dobbiamo trovare un centravanti che faccia raccordo con il gioco viola, a gennaio sono stati comprati due giocatori che sono il vero problema, Jovic era da prendere a quelle condizioni. Sono stati due gli acquisti che non hanno reso secondo le aspettative. Un Pinamonti con il calcio di Italiano avrebbe fatto comodo, servivano certezze, a gennaio uno come Nzola lo prenderei e una cosa del genere lo avrei preso in estate come terzo attaccante.

Quando la Fiorentina ha preso Jovic mi sono mosso ed ho chiamato Ancelotti per sapere quale fosse la sua situazione e lui, che è uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, mi ha descritto un attaccante fortissimo di piede, fortissimo di testa, che fa la differenza ma troppo pigro, questo è il problema. Gli manca la cattiveria, vedi ieri la palla dopo un minuto, doveva sfondare la rete

Pradè non è come Corvino che va a vedere i giocatori, lui è un direttore bravo nei rapporti e infatti i giocatori che arrivano sono per questo, io non sono d'accordo che il mercato sia stato cosi sbagliato, ci sono tanti giocatori che stanno rendendo meno di quanto ci si aspetta, la Fiorentina anche ieri ha fatto dei buoni movimenti che si allena per migliorare. Tutti sono responsabili, la società non è esente da colpa, ci devono mettere la faccia non solo quando si vince, chi non accetta la critiche quando le cose le fai male non può fare sport, devono ammettere che hanno sbagliato e non parlare solo quando si vince"

IL MERCATO DELLA FIORENTINA SOTTO ACCUSA

https://www.labaroviola.com/non-e-colpa-di-italiano-ma-di-chi-ha-speso-80-milioni-senza-migliorare-la-fiorentina-nei-suoi-difetti/188640/