Ag. Igor: “A dicembre fu molto vicino al Napoli. Speriamo di vederlo titolare in viola”

Intervistato da Calcio Napoli 24 Live, l’agente del difensore brasiliano Igor, Marcelo Mascagni, ha dichiarato come il calciatore fosse vicino alla squadra partenopea:

“Lo scorso dicembre Igor era molto vicino al Napoli. Ancelotti aveva dato la sua approvazione, siamo venuti in Italia ad incontrare lui e Giuntoli per parlare della possibilità del trasferimento. Poi è avvenuto il cambio di panchina con l’avvento di Gattuso alla guida tecnica, Giuntoli fu molto chiaro: il giocatore piaceva ma al momento la priorità erano i risultati sul campo; disse però che c’era la possibilità di acquistarlo in estate. Ma a quel punto subentrò la Fiorentina che lo prese a gennaio: l’idea era quella di non passare altri 6 mesi alla Spal perchè era rischioso, perciò accettammo l’offerta”.

Per quanto riguarda il futuro di Igor, Mascagni ha detto:

“Nel calcio il futuro è un’incognita. L’idea è quella di far restare Igor alla Fiorentina, magari con una maglia da titolare. Quando ha giocato con la Juve ha disputato una bella gara, il club Viola ha fiducia nei suoi mezzi tecnici e ci auguriamo un numero maggiore di occasioni per mostrarli. Magari giocando bene con la Fiorentina potranno arrivare interessamenti da altre squadre”.