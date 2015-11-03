Notizie Marcelo Mascagni Fiorentina

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Ag. Igor: "Rennes ha offerto 17 milioni in estate, ma lui vuole la Fiorentina. Aspetto chiamata per rinnovo"

03 febbraio 2023 19:38

Ag. Igor: "A dicembre fu molto vicino al Napoli. Speriamo di vederlo titolare in viola"

25 giugno 2020 17:57

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